ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 21:17

Медведев отчитался о праймериз «Единой России»

Медведев объявил о завершении праймериз «Единой России»

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Предварительное голосование «Единой России» по выборам депутатов Госдумы и кампаний других уровней завершено, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на церемонии завершения процедуры. По его словам, которые передает ТАСС, результаты будут известны «через некоторое время».

Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, дорогие друзья. Действительно, только что завершилось предварительное голосование. Ну и мы сможем через некоторое время, когда соединятся те самые цифровые ключи, подвести итоги этого очень важного для жизни нашей партии этапа, — заявил Медведев.

Ранее секретарь Генсовета партии Владимир Якушев рассказал, что в предварительном голосовании «Единой России», по результатам которого определят кандидатов на участие в выборах в Госдуму, поборются 5200 человек, при этом 44% из них — беспартийные. По его словам, от бойцов СВО подано целых 630 заявлений.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о своей уверенности в том, что на выборах в Госдуму российские граждане сделают выбор в пользу созидательных идей, патриотически настроенных деятелей и людей, показывающих конкретные результаты. Глава государства подчеркнул, что любые попытки посеять рознь внутри общества и нарушить его стабильность будут решительно пресечены.

Дмитрий Медведев
партии
Власть
Единая Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.