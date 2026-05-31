Медведев отчитался о праймериз «Единой России»

Предварительное голосование «Единой России» по выборам депутатов Госдумы и кампаний других уровней завершено, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на церемонии завершения процедуры. По его словам, которые передает ТАСС, результаты будут известны «через некоторое время».

Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, дорогие друзья. Действительно, только что завершилось предварительное голосование. Ну и мы сможем через некоторое время, когда соединятся те самые цифровые ключи, подвести итоги этого очень важного для жизни нашей партии этапа, — заявил Медведев.

Ранее секретарь Генсовета партии Владимир Якушев рассказал, что в предварительном голосовании «Единой России», по результатам которого определят кандидатов на участие в выборах в Госдуму, поборются 5200 человек, при этом 44% из них — беспартийные. По его словам, от бойцов СВО подано целых 630 заявлений.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о своей уверенности в том, что на выборах в Госдуму российские граждане сделают выбор в пользу созидательных идей, патриотически настроенных деятелей и людей, показывающих конкретные результаты. Глава государства подчеркнул, что любые попытки посеять рознь внутри общества и нарушить его стабильность будут решительно пресечены.