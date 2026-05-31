Дуа Липа и Каллум Тернер тайно поженились в Лондоне

Певица Дуа Липа и голливудский актер Каллум Тернер поженились в воскресенье, 31 мая, передает The Sun. Камерная церемония прошла в ратуше Олд-Мэрилебон в присутствии нескольких близких друзей и родственников.

По имеющейся информации, 29-летняя невеста в белой шляпе, платье и перчатках под руку с 35-летним женихом в темно-синем костюме после церемонии бракосочетания направилась к черному такси. Восемь гостей осыпали пару конфетти.

Несколько охранников и родственников сели в зеленый внедорожник и отправились вслед за такси, на котором уехали молодожены. Очевидица призналась, что заметила небольшую суету, но не придала этому скромному торжеству никакого значения.

