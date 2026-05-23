23 мая 2026 в 10:22

Евросоюз отклонил одну просьбу Лондона

The Guardian: Евросоюз отклонил просьбу Лондона о доступе к единому рынку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Евросоюз отклонил просьбу Лондона о доступе к единому рынку, передает The Guardian. Журналисты отметили, что Брюссель расценил предложенные Лондоном условия слишком выгодными для британской стороны.

При этом Брюссель предоставлять торговые преимущества без соблюдения всех правил ЕС не планирует. Рассматриваются удобные для обеих сторон варианты.

Журналисты напомнили, что предложение еврочиновников вернуться в таможенный союз британские власти отвергли. Теперь Лондон надеется выторговать доступ хотя бы к рынкам продовольствия и электроэнергии.

Ранее Великобритания не предупредила Евросоюз о своем частичном отказе от антироссийских энергетических санкций на встрече G7, и это стало сюрпризом. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис уточнил, что данный шаг Лондона не обсуждался на встрече министров финансов «Большой семерки» в начале недели.

Тем временем глава британского Минторга Крис Брайант принес извинения за принятое решение ослабить санкционные меры в отношении РФ, вызванное необходимостью не допустить нехватки дизеля и авиакеросина.

