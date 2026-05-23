23 мая 2026 в 11:08

«Это выгодно»: в Японии высказались о поставках нефти из России

Депутат Судзуки призвал нарастить поставки российской нефти в Японию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Японии следует нарастить поставки нефти из России на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива, заявил депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки в соцсетях. По его словам, это будет выгодно для Токио, так как недавно нефть уже поступала с проекта «Сахалин-2».

Это выгодно для Японии. По факту, недавно нефть уже доставлялась с «Сахалина-2». Разве нам не следует задуматься о том, как все это влияет на безопасность и спокойствие наших граждан? — написал Судзуки.

Парламентарий напомнил, что Япония, не имеющая собственных энергоресурсов, на 90% зависит от ближневосточных поставок. Он назвал ситуацию «вопросом жизни и смерти».

Судзуки также подчеркнул, что вместо того, чтобы концентрироваться исключительно на Ближнем Востоке, Токио мог бы использовать готовую к отгрузке нефть, находящуюся «прямо рядом с домом». Он выразил уверенность, что Японии необходимо воспользоваться этим геополитическим преимуществом и предпринять сиюминутные шаги для расширения подхода к поставкам энергоресурсов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Токио необходимо отойти от недружественной линии в отношении Москвы для возвращения к нормальному межгосударственному общению. По ее словам, такие шаги должны быть предприняты без привязки к событиям на территории Украины.

