23 мая 2026 в 11:35

«Потерявшей достоинство»: Захарова подвела итоги Совбеза ООН по удару в ЛНР

Представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале назвала откровенной ложью распространенное западными странами в Совете Безопасности ООН заявление о том, что удара ВСУ по колледжу в ЛНР якобы не было. Дипломат пригласила иностранных корреспондентов приехать на место трагедии и лично убедиться в правдивости слов российской стороны.

В связи с откровенной ложью, распространенной вчера в Совбезе ООН западниками, в частности потерявшей достоинство постпредом Латвии, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было, — написала она.

Ранее Захарова заявила, что представителя Латвии в Организации Объединенных Наций Саниту Павлюту-Десландес можно сравнить с медсестрами Саласпилсского концлагеря, в котором они отбирали у детей кровь для солдат Третьего рейха. Комментарий дипломата последовал после того, как та назвала удар по общежитию «фейком и провокацией».

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что выступления некоторых европейских членов Совета Безопасности ООН — это откровенное глумление над детскими жертвами.

