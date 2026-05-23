Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина может пройти в Крыму Политик Хан: Ялта может стать местом встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Ялта может стать идеальным местом для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также лидера КНР Си Цзиньпина, сообщил ТАСС руководитель парламентской группы дружбы Сената Пакистана с Россией Аймал Вали Хан. Политик напомнил, что в 1945 году в город уже принимал конференцию с участием мировых лидеров.

Ялта нуждается в мирном соглашении. Сейчас мир в целом нуждается в урегулировании. И если мы обратимся к истории, Ялта — это город мира. Это то место, откуда мир был распространен в другие части планеты, — сообщил Хан.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что конфликт на Украине может завершиться военным путем, но не в традиционном понимании. Смысл своих слов он пояснять не стал. При этом Рубио указал на необходимость продолжения переговоров по его урегулированию кризиса.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит смысла начинать переговорный процесс по Украине, если изначально понятно, что достичь компромисса не удастся. По его словам, РФ всегда ставит перед собой цель договориться.