«Не все закончено»: Лавров о кризисе в Латинской Америке Лавров: в Латинской Америке закончены не все конфликты

В Латинской Америке еще не все закончилось с точки зрения конфликтов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Он также обратил внимание на неспокойную обстановку в Азии и на Ближнем Востоке.

Началась операция в Персидском заливе, Ормузском проливе. И были столкновения на границах крупных государств и в южной части, и в восточной части Азиатского континента, не говоря уже про Латинскую Америку, где далеко не все закончено, как мы можем понимать, — отметил Лавров.

Ранее дипломат отметил, что на Евразийском континенте вовсю идет война нового типа. По словам главы МИД РФ, она развернулась вслед за агрессией Киева с очередной попыткой ослабить Москву, чтобы выбить ее из числа ключевых мировых игроков.

До этого министр подчеркивал, что агрессивная политика Запада не знает границ — помимо санкций, там пытаются решать вопросы прямым силовым вмешательством. По его словам, в ход идут незаконные беспрецедентные санкции, которые подрывают прежние постулаты западного мира.