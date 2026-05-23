23 мая 2026 в 12:38

Зеленский возмутился предложением Мерца по членству в ЕС

Зеленский не поддержал идею Мерца об ассоциированном членстве Украины в ЕС

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе, передает «Страна.ua». Украинский лидер назвал Киев «защитником» Европы и потребовал предоставления всех прав.

Мы защищаем Европу — полностью, а не частично и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе, — заявил Зеленский.

Ранее Мерц предложил странам Евросоюза распространить на Украину обязательства по взаимной обороне. Инициатива предполагает предоставление Киеву специального статуса «ассоциированного члена» ЕС без права голоса.

Тем временем премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что правительство приняло решение запретить импорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Помимо этого, Будапешт выразил намерение остановить процесс выхода страны из Международного уголовного суда (МУС).

До этого политолог Юрий Светов рассказал, что вступление Украины в Евросоюз невозможно из-за нерешенности территориального вопроса. По его словам, по этой же причине членами объединения не могут стать Сербия и Молдавия.

