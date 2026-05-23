Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 13:07

Сальдо ответил на заявления Киева о гуманитарной катастрофе в Алешках

Сальдо назвал заявления Киева о гуманитарной катастрофе в Алешках лицемерием

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявления Киева о якобы гуманитарной катастрофе в херсонских Алешках — это лицемерие, поскольку именно украинская армия атакует все машины с грузами для города, заявил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит ТАСС, Вооруженные силы Украины своими же действиями создали тяжелейшие условия для местных жителей.

Заявления украинской стороны о гуманитарной катастрофе в Алешках и предложениях перемирия для эвакуации — верх лицемерия. Именно вооруженные формирования киевского режима своими действиями создали тяжелейшие условия для жителей города. Украинские операторы БПЛА фактически ведут охоту на гражданский транспорт, — отметил Сальдо.

Глава региона обратил внимание, что операторы вражеских дронов фактически охотятся на гражданский транспорт. Под удары попадают машины с продуктами, водой, медикаментами и другими товарами первой необходимости, а также регулярно обстреливаются кареты скорой помощи.

Губернатор добавил, что противник дистанционно минирует все дороги, ведущие к городу, и систематически наносит удары по объектам здравоохранения, включая центральную районную больницу. Все это происходит сознательно, подчеркнул он, при полном понимании последствий для мирного населения, а те, кто создал эту ситуацию, теперь пытаются переложить вину на Россию через информационные провокации, чтобы скрыть собственные преступления.

Несмотря на постоянные риски, российская сторона продолжает снабжать Алешки продовольствием, лекарствами и предметами первой необходимости. Херсонская область не бросала и не бросит своих жителей — работа по поддержке людей ведется ежедневно, несмотря на обстрелы и террористические методы противника, резюмировал Сальдо.

Ранее были установлены имена студентов, которые погибли и пострадали в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. По состоянию на полдень 23 мая, 11 человек погибли: восемь девушек и три парня. Ранения различной степени тяжести получил 41 человек. Местонахождение еще 10 девушек неизвестно.

Регионы
Херсонская область
Сальдо
Алешки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под завалами колледжа в Старобельске остались люди
Число погибших детей при атаке на колледж в Старобельске увеличилось
«Ходят за мной в туалет»: Фицо пошутил над расспросами членов ЕС о Путине
Захарова одной картинкой высмеяла отказ Запада посещать Старобельск
Володин рассказал о новых мерах поддержки многодетных семей
Захарова озвучила первых отказавшихся от поездки на место трагедии в ЛНР
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Губернатор предупредил о снижении скорости интернета на фоне атак ВСУ
Американская разведка сцепилась с ЦРУ из-за секретных архивов
Раскрыта причина крупного пожара в НИИ в центре Иркутска
Возросло число заразившихся Эболой в африканской стране
Сальдо ответил на заявления Киева о гуманитарной катастрофе в Алешках
«Неудачный осколок СССР»: Украине указали на ее место
В Старобельске ищут 10 студенток, пропавших при ударе ВСУ по колледжу
Число жертв удара ВСУ по колледжу с детьми увеличилось
«Разрушительное воздействие на Германию»: Дмитриев о коллапсе в Европе
В Госдуме объяснили циничное отношение ООН к атаке ВСУ на общежитие в ЛНР
Раскрыта судьба двух пострадавших в ДТП в Турции россиян
Установлены имена погибших и пострадавших при атаке в Старобельске
Готовят ответ на убийство детей в Старобельске? Удары по Украине 23 мая
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.