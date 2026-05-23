Сальдо ответил на заявления Киева о гуманитарной катастрофе в Алешках Сальдо назвал заявления Киева о гуманитарной катастрофе в Алешках лицемерием

Заявления Киева о якобы гуманитарной катастрофе в херсонских Алешках — это лицемерие, поскольку именно украинская армия атакует все машины с грузами для города, заявил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит ТАСС, Вооруженные силы Украины своими же действиями создали тяжелейшие условия для местных жителей.

Заявления украинской стороны о гуманитарной катастрофе в Алешках и предложениях перемирия для эвакуации — верх лицемерия. Именно вооруженные формирования киевского режима своими действиями создали тяжелейшие условия для жителей города. Украинские операторы БПЛА фактически ведут охоту на гражданский транспорт, — отметил Сальдо.

Глава региона обратил внимание, что операторы вражеских дронов фактически охотятся на гражданский транспорт. Под удары попадают машины с продуктами, водой, медикаментами и другими товарами первой необходимости, а также регулярно обстреливаются кареты скорой помощи.

Губернатор добавил, что противник дистанционно минирует все дороги, ведущие к городу, и систематически наносит удары по объектам здравоохранения, включая центральную районную больницу. Все это происходит сознательно, подчеркнул он, при полном понимании последствий для мирного населения, а те, кто создал эту ситуацию, теперь пытаются переложить вину на Россию через информационные провокации, чтобы скрыть собственные преступления.

Несмотря на постоянные риски, российская сторона продолжает снабжать Алешки продовольствием, лекарствами и предметами первой необходимости. Херсонская область не бросала и не бросит своих жителей — работа по поддержке людей ведется ежедневно, несмотря на обстрелы и террористические методы противника, резюмировал Сальдо.

Ранее были установлены имена студентов, которые погибли и пострадали в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. По состоянию на полдень 23 мая, 11 человек погибли: восемь девушек и три парня. Ранения различной степени тяжести получил 41 человек. Местонахождение еще 10 девушек неизвестно.