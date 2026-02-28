Зимняя Олимпиада — 2026
Режим авиационной опасности ввели в Херсонской области

Сальдо заявил об авиационной опасности в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режим авиационной опасности объявили в Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, жителям рекомендуется сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

В Херсонской области объявлена авиационная опасность! написал глава области.

Иная информация о причинах введения режима и возможных последствиях на данный момент не уточняется.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что жилой дом и грузовой автомобиль получили повреждения в результате атаки ВСУ по региону. Никто в результате ударов не пострадал, на место прибыли экстренные службы.

А в Курской области за сутки с 27 по 28 февраля из-за атак ВСУ пострадали девять человек, двое из них погибли. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, за это время было уничтожено 62 вражеских беспилотника разных типов.

