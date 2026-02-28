Скандально известный новосибирский предприниматель мог отправиться на СВО РБК: фигурант дела о новосибирском аквапарке ушел на СВО

РБК Новосибирск со ссылкой на неназванные источники сообщает, что новосибирский предприниматель Евгений Богорад и его племянник Максим Устинов отправились в зону специальной военной операции. По информации издания, Богорад направился в зону СВО из СИЗО, где находился в рамках дела, связанного с новосибирским аквапарком.

Меру пресечения в виде заключения под стражу ему избрал Лефортовский суд Москвы осенью 2024 года. В общей сложности, как уточняется в публикации, предприниматель провел под стражей около полутора лет.

Адвокаты Богорада и Устинова ранее неоднократно ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест. В случае Богорада защита указывала, что он постоянно проживает в Московской области, зарегистрирован в Москве, воспитывает двоих малолетних детей, имеет высшее образование и работает директором по развитию в ООО «Кассир Софт».

