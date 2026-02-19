Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 11:37

Пьяная россиянка грозилась утопиться в столичном аквапарке

Росгвардейцы задержали пьяную и буйную посетительницу аквапарка в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Росгвардейцы задержали пьяную посетительницу аквапарка в Москве, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Отмечается, что 42-летняя уроженка Таганрога устроила дебош, мешая отдыху других посетителей.

Происшествие случилось в районе Ясенево. Правоохранительным органам, вызванным по тревоге, работники комплекса сообщили, что женщина проявляла агрессию, использовала грубую речь и отказалась платить за полученные услуги. Выяснилось, что днем раньше эта же посетительница уже обращала на себя внимание персонала, угрожая публично покончить с собой в бассейне комплекса, будучи в таком же эмоциональном состоянии.

Ранее в Майами задержали 71-летнего российского пенсионера, который устроил пьяный дебош после дорожного конфликта. Мужчину, которого местные жители стали называть «неуловимым дедом», арестовали за нападение, вождение в нетрезвом виде и кражу. Он держал в страхе Майами на протяжении 16 лет.

До этого сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего скандал в одном из столичных ресторанов на востоке города. Дебошир отказывался освободить стол после окончания брони, вел себя агрессивно и матерился. Нарушителем оказался 43-летний уроженец Владимирской области. Он попытался оказать сопротивление, но все-таки был доставлен в отдел полиции.

Москва
Росгвардия
дебоширы
аквапарки
