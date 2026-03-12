Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 04:31

КСИР атаковал нефтяные поля и промзону в ОАЭ

КСИР заявил об ударе по месторождению нефти Фуджайре и промзону в Шардже в ОАЭ

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за атаку на стратегические объекты в Объединенных Арабских Эмиратах, передает государственное телевидение Ирана. Ударам подверглись нефтяное месторождение в эмирате Фуджайра, а также промышленная зона в эмирате Шарджа. Кроме того, в заявлении упоминаются объекты США на военной базе, расположенной в Кувейте.

Месторождение в Фуджайре и промышленная зона Шарджи, а также американские объекты на военной базе в Кувейте стали основными целями недавней атаки КСИР, — отмечается в сообщении.

Также утверждается, что «отмечены прямые попадания и разрушения на указанных объектах в Персидском заливе». На данный момент официальные власти ОАЭ и Кувейта не комментировали заявления иранской стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что США в ходе операции «Эпическая ярость» причинили Ирану больший ущерб, чем считали возможным. Американский лидер также заявил, что война с Тегераном закончится уже скоро. Вместе с тем он добавил, что это произойдет, «когда он захочет». Трамп также отметил, что в Иране уже нет целей, которые были бы интересны США.

КСИР
ОАЭ
нефть
месторождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Здесь есть доктор?»: участник митинга сорвал выступление Трампа обмороком
Побережье Черного моря посетил космический гость
США пытаются оправдать за удар по школе в Иране сбоем в работе ИИ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 марта
Нутрициолог назвала полезную замену пшеничному хлебу
Банкиры-извращенцы, министры-педофилы: дело Эпштейна хоронит западную элиту
Бастрыкин поручил отчитаться по делу о нападении на семью на Камчатке
Удар Израиля по пляжу в Бейруте привел к гибели людей
Родителям рассказали, какое занятие лучше всего подходит для развития детей
Как сдавать ипотечную квартиру в аренду: главные правила, подводные камни
SHOT сообщил о серии мощных взрывов на юге России
Важная функция может появиться на «Госуслугах»
КСИР атаковал нефтяные поля и промзону в ОАЭ
Диетолог ответила, помогут ли сахарозаменители похудеть
Борьба с лишним весом, романы, мнение об СВО: как живет Ирина Горбачева
«От всех болезней»: мошенники добрались до аптечек россиян
Глава немецкого концерна предупредил об острой нехватке снарядов в Европе
«Им плевать»: Мирошник обличил Украину на примере ударов по России
Стала известна продолжительность новогодних каникул в 2027 году
Атаки на танкеры у Ирака унесли жизнь одного человека
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.