КСИР атаковал нефтяные поля и промзону в ОАЭ КСИР заявил об ударе по месторождению нефти Фуджайре и промзону в Шардже в ОАЭ

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за атаку на стратегические объекты в Объединенных Арабских Эмиратах, передает государственное телевидение Ирана. Ударам подверглись нефтяное месторождение в эмирате Фуджайра, а также промышленная зона в эмирате Шарджа. Кроме того, в заявлении упоминаются объекты США на военной базе, расположенной в Кувейте.

Месторождение в Фуджайре и промышленная зона Шарджи, а также американские объекты на военной базе в Кувейте стали основными целями недавней атаки КСИР, — отмечается в сообщении.

Также утверждается, что «отмечены прямые попадания и разрушения на указанных объектах в Персидском заливе». На данный момент официальные власти ОАЭ и Кувейта не комментировали заявления иранской стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что США в ходе операции «Эпическая ярость» причинили Ирану больший ущерб, чем считали возможным. Американский лидер также заявил, что война с Тегераном закончится уже скоро. Вместе с тем он добавил, что это произойдет, «когда он захочет». Трамп также отметил, что в Иране уже нет целей, которые были бы интересны США.