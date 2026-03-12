Борьба с лишним весом, романы, мнение об СВО: как живет Ирина Горбачева

Актриса и блогер Ирина Горбачева призналась, что ей пришлось обратиться за помощью к специалистам, чтобы избавиться от лишнего веса. Что об этом известно, как сложилась личная жизнь артистки, говорила ли она об СВО?

Чем известна Ирина Горбачева

Ирина Горбачева родилась 10 апреля 1988 года. Уже в студенческие годы Ирина Горбачева проявила себя как выдающаяся актриса. Она исполнила роль Жанны д’Арк в одноименной постановке, а также участвовала в спектаклях «Вдовий пароход», «Пришел мужчина к женщине», «Сотрудники» и других. Неудивительно, что после окончания учебы ее сразу пригласили в московский театр «Мастерская Петра Фоменко».

Во время работы в театре Ирину Горбачеву пригласили в драму «Компенсация». До этого она снималась только в эпизодах. В фильме ей предстояло сыграть девушку, узнавшую, что ее пропавший отец стал успешным бизнесменом.

С первой серьезной роли Ирина привлекла внимание, снявшись с Гошей Куценко, Любовью Толкалиной и Владимиром Епифанцевым. Она получила награду «Лучшая актриса» на Забайкальском кинофестивале, и режиссеры начали активно приглашать ее в свои проекты.

В 2015 году в жизни Горбачевой произошли два значимых события. Во-первых, на экраны вышла картина «Молодая гвардия», где Ирина исполнила роль Ульяны Громовой. Экранизация романа Фадеева принесла актрисе дополнительное признание. Во-вторых, летом того же года Ирина начала вести страницы в социальных сетях. Она снимала короткие видеоролики, в которых перевоплощалась в разные образы, и постепенно приобретала новых поклонников.

В 2017 году вышел фильм «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова, где Горбачева сыграла главную роль врача приемного отделения с личными трудностями.

Позднее Ирина сыграла Жанну в фильме «Чики», решившую прекратить занятие проституцией. За роль Горбачева получила премию «Женщина года» от Glamour.

После оглушительного успеха последовала череда других успешных проектов: например, драма о начале COVID-19 «Дыхание», музыкальный фильм-сказка «Бременские музыканты» и комедия «Говорит Земля!».

Что Горбачева рассказала о борьбе с лишним весом

Артистка поделилась с подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) подробностями своего пути к здоровью и похудению. Она рассказала о том, что была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

С декабря прошлого года Ирина сосредоточилась на улучшении своего физического состояния и поняла, что ей необходимы консультации специалистов. Она посетила нутрициолога, гинеколога и эндокринолога, поскольку находится в состоянии менопаузы с 23 лет.

«Это влияет на метаболизм, вызывает вымывание кальция и остеопороз. При постоянной физической активности лишние 13 кг негативно сказываются на суставах. Это уже не только про внешний вид», — пояснила она.

Актриса рассказала, что решила заняться спортом, уделять внимание питанию и режиму сна. По рекомендации врача она начала принимать препарат для контроля аппетита. Вместе с нутрициологом Ирина исключила из своего рациона сладости, молочные продукты и глютен.

«Это непростая история, иногда ощущается почти как ломка, но постепенно становится легче», — добавила она.

Что известно о личной жизни Горбачевой

В 2010 году артистка познакомилась с коллегой Григорием Калининым. Вскоре у них завязались отношения, и пара съехалась. Спустя пять лет отношений молодые люди поженились.

Уже в 2018 году стало известно, что влюбленные развелись. Спустя год Ирина и Григорий попытались наладить отношения, но вскоре поняли, что не могут быть вместе.

Следующим избранником актрисы оказался Антон Савлепов, участник группы «Quest Pistols». На первых порах между ними не было романтических чувств: они познакомились на дружеской вечеринке, вместе снимались в клипе, но не торопились начать отношения. К тому же, на тот момент у Антона была другая девушка.

После расставания музыкант связался с Ириной Горбачевой по телефону и неожиданно сделал ей предложение руки и сердца. Они поженились в Киеве в 2020 году и жили в двух странах. Однако в 2023 году выяснилось, что их брак распался. Фанаты Ирины предположили, что причиной разрыва стали политические разногласия: Савлепов после начала СВО стал исполнять песни на украинском языке, Горбачева осталась в России и продолжила свою карьеру в Москве.

Говорила ли Горбачева об СВО

В 2024 году Ирина Горбачева дала интервью, где заявила, что не будет «отнекиваться» от своей страны и считает себя участницей всех происходящих в России событий. Актриса отметила, что, несмотря на негативные реакции друзей, она предпочла остаться жить и работать на родине.

«Я часть своего государства, я часть своей страны. И я выбираю здесь быть и здесь жить. Конечно же, по мне это ударило, 95% моих друзей от меня отвернулись. Я не хочу иметь отношения к привязке к дому по рождению», — заявила Горбачева в интервью Мадонне Мур.

