Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 05:39

Побережье Черного моря посетил космический гость

ИКИ РАН: над черноморским побережьем упал и разрушился небольшой метеорит дзен +

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В небе над российским побережьем Черного моря минувшей ночью был замечен небольшой метеорит, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Предположительно, в промежутке между 22:24 и 22:36 мск он вошел в атмосферу и разрушился, вызвав яркую вспышку, которую заметили жители сразу нескольких городов.

Объект отчетливо наблюдался в небе над Новороссийском, Ростовом и Анапой. Ученые предполагают, что зрителями падения могли стать также жители других населенных пунктов, расположенных в прибрежной полосе шириной 100–200 км.

Специалисты оценивают размер небесного тела скромно — от нескольких десятков сантиметров до полуметра. Однако в лаборатории не исключают и альтернативной версии: источником вспышки мог быть не природный объект, а техногенный. Точное место падения фрагментов пока не установлено, однако, учитывая траекторию и зону видимости, ученые склоняются к тому, что объект взорвался над акваторией Черного моря.

Ранее жители Нидерландов заметили огненный шар в небе и сообщили в полицию. По данным экспертов, речь идет о метеорите. Космический объект не был виден на радаре потому, что находился слишком высоко.

метеорит
Черное море
РАН
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Здесь есть доктор?»: участник митинга сорвал выступление Трампа обмороком
Побережье Черного моря посетил космический гость
США пытаются оправдать за удар по школе в Иране сбоем в работе ИИ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 марта
Нутрициолог назвала полезную замену пшеничному хлебу
Банкиры-извращенцы, министры-педофилы: дело Эпштейна хоронит западную элиту
Бастрыкин поручил отчитаться по делу о нападении на семью на Камчатке
Удар Израиля по пляжу в Бейруте привел к гибели людей
Родителям рассказали, какое занятие лучше всего подходит для развития детей
Как сдавать ипотечную квартиру в аренду: главные правила, подводные камни
SHOT сообщил о серии мощных взрывов на юге России
Важная функция может появиться на «Госуслугах»
КСИР атаковал нефтяные поля и промзону в ОАЭ
Диетолог ответила, помогут ли сахарозаменители похудеть
Борьба с лишним весом, романы, мнение об СВО: как живет Ирина Горбачева
«От всех болезней»: мошенники добрались до аптечек россиян
Глава немецкого концерна предупредил об острой нехватке снарядов в Европе
«Им плевать»: Мирошник обличил Украину на примере ударов по России
Стала известна продолжительность новогодних каникул в 2027 году
Атаки на танкеры у Ирака унесли жизнь одного человека
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.