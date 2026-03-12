Побережье Черного моря посетил космический гость

В небе над российским побережьем Черного моря минувшей ночью был замечен небольшой метеорит, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Предположительно, в промежутке между 22:24 и 22:36 мск он вошел в атмосферу и разрушился, вызвав яркую вспышку, которую заметили жители сразу нескольких городов.

Объект отчетливо наблюдался в небе над Новороссийском, Ростовом и Анапой. Ученые предполагают, что зрителями падения могли стать также жители других населенных пунктов, расположенных в прибрежной полосе шириной 100–200 км.

Специалисты оценивают размер небесного тела скромно — от нескольких десятков сантиметров до полуметра. Однако в лаборатории не исключают и альтернативной версии: источником вспышки мог быть не природный объект, а техногенный. Точное место падения фрагментов пока не установлено, однако, учитывая траекторию и зону видимости, ученые склоняются к тому, что объект взорвался над акваторией Черного моря.

Ранее жители Нидерландов заметили огненный шар в небе и сообщили в полицию. По данным экспертов, речь идет о метеорите. Космический объект не был виден на радаре потому, что находился слишком высоко.