Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 февраля 2026 года

Февраль перевалил за половину — сегодня уже 15-й день месяца и 46-й день 2026 года. Верующие празднуют Сретение Господне или Громницы — в зависимости от выбранной ими религии. В мире отмечают День операционной медсестры, День барана и круглых леденцов. Кроме того, 913 лет назад в этот день был официально признан папой римским первый в мире рыцарский орден — госпитальеров. А 13 лет назад в Челябинской области упал метеорит. Расскажем обо всех праздниках и памятных датах, которые отмечают 15 февраля 2026 года.

Религиозные праздники в России 15 февраля

Верующие различных конфессий 15 февраля 2026 года отметят два праздника, традиции которых тесно переплелись благодаря особенностям истории Отечества. Так, у православных сегодня Сретение Господне. В истории религии 15 февраля отмечается как день встречи младенца Иисуса с Симеоном Богоприимцем.

Язычники 15 февраля отмечали праздник, который и сегодня сохранил название в России в качестве народного, — Громницы. Известно несколько интересных фактов для этого дня:

некоторые славянские племена именно этим праздником проводили границу между зимой и весной;

помимо смены зимы на весну, Громницы символизировали смену тьмы на свет;

богине Громнице и богу-громовержцу Перуну в этот день приносили жертвы;

незамужние девицы в этот праздник гадали на суженого, причем считалось, что самыми правдивыми являются гадания, которые используются на Святки;

у крестьян этот день считался началом подготовки к летней страде;

чтобы скот принес хороший приплод, в праздник Громницы его обильно кормили и старались угостить чем-нибудь особо вкусным;

садоводы на 15 февраля трясли плодовые деревья — по поверьям это помогало получить осенью богатый урожай;

в этот день было принято печь блины, маленькие символы солнца, от которого зависела жизнь людей.

Разумеется, после Крещения Руси произошло смешение языческих и христианских традиций. Так, верующие стали изготавливать громничные свечи. Их делали собственноручно, освящали в храме на Сретение и в течение года хранили в доме, зажигая только тогда, когда в семье происходили важные события — радостные или печальные. Кроме того, с помощью громничной свечи знахарки исцеляли некоторые болезни.

Какой сегодня праздник: календарь на 15 февраля в России и мире — Громницы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие еще праздники отмечают 15 февраля в разных странах мира

В разных странах мира 15 февраля 2026 года будут отмечать множество праздников.

Например, новозеландцы сегодня празднуют День барана. Отметим, что овцеводство на протяжении многих лет играет значимую роль в экономике этой страны, поэтому такой праздник можно считать практически народным.

Еще один профессиональный праздник, который отмечают сегодня, будут праздновать операционные медсестры. Это те самые специалисты, от которых зависит успех операции не меньше, чем от мастерства хирурга, ведь они подают инструменты, готовят пациента к операции, вводят лекарства — словом, помогают врачам оставаться кудесниками и мастерами.

Еще сегодня можно отметить День завязывания узелков на счастье или осведомленности о холостом образе жизни. Если второй вариант вам не подходит, можно праздновать День звона колец.

Гурманам же в этот день достается праздник круглых леденцов. Не очень сытно, зато вкусно и весело.

Какой сегодня праздник: календарь на 15 февраля в России и мире — День круглых леденцов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Исторические события 15 февраля

И по традиции ряд исторических событий, произошедших в этот день.

1113 год — впервые в мировой истории папа римский официально признал рыцарский орден. Главной задачей созданного за 33 года до этого ордена госпитальеров была помощь паломникам, странствовавшим в Святую Землю. На основных путях, которыми пользовались пилигримы, монахи создавали лечебницы, где странники могли получить ночлег, стол, лечение и даже сопровождение вооруженных рыцарей на особо опасных отрезках пути. Позже именно из ордена госпитальеров вырос могущественный Мальтийский орден, который существует по сей день.

1897 год — немецкий физик Фердинанд Браун представил общественности устройство изобретенного им прибора, который был назван осциллограф.

1922 год — состоялось первое заседание недавно учрежденного Гаагского международного суда.

1947 год — советским гражданам на законодательном уровне было запрещено вступать в брак с гражданами иных государств.

2013 год — на Южном Урале под Челябинском упал метеорит. Падение болида произошло в светлое время суток, благодаря чему его не только увидело множество людей, но и засняло множество видеорегистраторов и камер.

Памятные даты 15 февраля. Метеорит «Челябинск» в Краеведческом музее в Челябинске Фото: Андрей Попов/РИА Новости

В этот день появились на свет:

1564 год — итальянский исследователь, изобретатель телескопа, основоположник экспериментальной физики Галилео Галилей;

1812 год — американский торговец, специализировавшийся на продаже ювелирных украшений, основавший существующую по сей день компанию Tiffany & Co, Чарльз Льюис Тиффани;

1972 год — советская актриса, для нескольких поколений советских школьников ставшая «Гостьей из будущего» благодаря роли Алисы Селезневой, Наталия Гусева.

Также в этот день мир покинули:

1939 год — выдающийся советский художник Кузьма Петров-Водкин, автор таких работ, как «Купание красного коня», «Девушки на Волге», «Смерть комиссара», «Пушкин в Петербурге», «Натюрморт с сиренью»;

2006 год — советский композитор Андрей Петров, наиболее известный благодаря музыке к фильмам «Белый Бим Черное Ухо», «Служебный роман», «Берегись автомобиля», «Батальоны просят огня», «Петербургские тайны».

