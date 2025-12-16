«Половина под водой»: в Сети появилось видео с утонувшими овцами В Сети появилось видео с утонувшими овцами на озере в Башкирии

В Сети появилось видео с трупами погибших овец на озере Узеть в Бирском районе Башкирии. Как сообщил очевидец, видно только половину из 200 утонувших животных.

Половина наверх, половина — под водой, — заявил очевидец.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел неподалеку от села Луч, когда животные переправлялись на другой берег. В результате падения бараны погибли, в скором времени начнутся работы по извлечению их тел. Местные жители жаловались на то, что хозяева часто выпасали стадо в запрещенных для этого местах.

