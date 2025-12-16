Новый год-2026
16 декабря 2025 в 16:43

«Половина под водой»: в Сети появилось видео с утонувшими овцами

В Сети появилось видео с утонувшими овцами на озере в Башкирии

Фото: Jon Garate Ondarre/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Сети появилось видео с трупами погибших овец на озере Узеть в Бирском районе Башкирии. Как сообщил очевидец, видно только половину из 200 утонувших животных.

Половина наверх, половина — под водой, — заявил очевидец.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел неподалеку от села Луч, когда животные переправлялись на другой берег. В результате падения бараны погибли, в скором времени начнутся работы по извлечению их тел. Местные жители жаловались на то, что хозяева часто выпасали стадо в запрещенных для этого местах.

Ранее сообщалось, что в Тобольске (Тюменская область) автомобиль с людьми провалился под лед на переправе. На опубликованных очевидцами кадрах виден серый автомобиль Chevrolet, в МЧС уточнили, что сама переправа в это время еще не была официально открыта для движения.

До этого в Ангарске (Иркутская область) 37-летний рыбак провалился под лед в карьере и утонул. Экстренные службы были вызваны местными жителями, услышавшими крики. Спасатели обнаружили и извлекли тело мужчины, передав его сотрудникам полиции.

