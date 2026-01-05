Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 19:52

Удаление зуба мудрости обернулось ужасными последствиями для москвички

После удаления зуба мудрости у москвички образовалась флегмона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Москве у пациентки после плановой операции по удалению зуба мудрости возникла тошнота и началось кровотечение из носа, передает Telegram-канал Baza. Рентген выявил, что гайморова пазуха заполнена, однако медики сочли это естественным состоянием. Кровь удалось остановить лишь на девятый день.

По информации канала, затем у женщины поднялась температура, развился сильный отек, и она с трудом могла открыть рот. После удаления швов из раны начал выделяться гной.

В ходе госпитализации у пациентки выявили обширное воспаление — флегмону. Ей провели срочную операцию, назначили двухнедельный курс антибиотиков и процедуру дренирования. Женщина по сей день не может двигать челюстью в полной мере. Клиника, где было проведено удаление, отреагировала на осложнения, заявив, что «так бывает».

Ранее жительница Москвы столкнулась с проблемами после установки виниров: у нее начал щелкать челюстной сустав, заболела шея, а на одном из зубов обнаружился кариес. Процедура обошлась в 850 тыс. рублей, однако, по словам пострадавшей, стоматолог не провела необходимые диагностические процедуры перед установкой.

В клинике ей не выдали чек, а договор был подписан непосредственно перед финальной процедурой. Стоматолог заблокировала пациентку, отказавшись возвращать деньги, после того как клиника встала на сторону врача.

Москва
врачи
зубы
воспаление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мадуро высказался о своем посте президента на суде в Нью-Йорке
В Венесуэле объявили мобилизацию
Российские туристы не могут вернуться домой с острова в Индийском океане
Шайба залетела в нижнее белье хоккеиста и вынудила его раздеться
«Жертвой»: в СБ ООН назвали причину атаки США на Венесуэлу
Власти Липецкой области раскрыли последствия атаки ВСУ
Украинские беженцы в Европе рискуют лишиться льгот
Опасные праздники! Врачи предупреждают: какие болезни провоцирует алкоголь
В Госдуме рассказали, чем аукнутся кадровые перестановки на Украине
Психолог дала советы по подготовке к сессии после Нового года
Поляки начали массово покидать Германию
Ледник Судного дня затопит всю Европу? Что известно, угрожает ли это России
ВСУ пропустили три «Искандера», решение Кремля по Венесуэле: что дальше
История со взрывчаткой в Москве приобрела неожиданный поворот
«Перед лицом агрессии»: Небензя заявил о полной поддержке курса Венесуэлы
«Никаких оправданий»: Небензя об атаке США на Венесуэлу
«Заключить соглашение о мире»: Орбан о встрече Путина и Трампа в Будапеште
Удаление зуба мудрости обернулось ужасными последствиями для москвички
В Госдуме прозвучала креативная идея для заброшенных школ
Россия запретила въезд 28 гражданам Канады
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий
Общество

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.