Удаление зуба мудрости обернулось ужасными последствиями для москвички

В Москве у пациентки после плановой операции по удалению зуба мудрости возникла тошнота и началось кровотечение из носа, передает Telegram-канал Baza. Рентген выявил, что гайморова пазуха заполнена, однако медики сочли это естественным состоянием. Кровь удалось остановить лишь на девятый день.

По информации канала, затем у женщины поднялась температура, развился сильный отек, и она с трудом могла открыть рот. После удаления швов из раны начал выделяться гной.

В ходе госпитализации у пациентки выявили обширное воспаление — флегмону. Ей провели срочную операцию, назначили двухнедельный курс антибиотиков и процедуру дренирования. Женщина по сей день не может двигать челюстью в полной мере. Клиника, где было проведено удаление, отреагировала на осложнения, заявив, что «так бывает».

Ранее жительница Москвы столкнулась с проблемами после установки виниров: у нее начал щелкать челюстной сустав, заболела шея, а на одном из зубов обнаружился кариес. Процедура обошлась в 850 тыс. рублей, однако, по словам пострадавшей, стоматолог не провела необходимые диагностические процедуры перед установкой.

В клинике ей не выдали чек, а договор был подписан непосредственно перед финальной процедурой. Стоматолог заблокировала пациентку, отказавшись возвращать деньги, после того как клиника встала на сторону врача.