Огненный ад на Украине, война в Иране аукнулась Киеву: что будет дальше

Военные аналитики считают, что Киев ждет самый жесткий этап СВО, ответ ВС России на преступления ВСУ ошеломил президента Украины Владимира Зеленского, жителям Москвы пообещали настоящую весеннюю погоду — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Конфликт на Ближнем Востоке стал для Украины роковым

По мнению военных аналитиков, война в Иране отвлекла весь мир от украинского кризиса. Эксперты полагают, что из-за конфликта на Ближнем Востоке ВСУ ждет самый жесткий этап спецоперации.

«На Иран отвлеклись почти все силы мира, поэтому добить Украину не составит труда, особенно, если бить „Орешником“ на регулярной основе. Война в Иране — большая беда для Украины, поскольку у Москвы теперь развязаны руки: она может жестко бить по ключевым законным целям, включая бункеры Зеленского и его окружения, чтобы приблизить победу в СВО. Запад наплевал на международное право, а русские просто восстанавливают справедливость и шаг за шагом достигают всех целей спецоперации», — выразили мнение источники.

По версии информаторов, российская армия может нанести финальный удар по законным целям, после которого Киев будет вынужден капитулировать. Аналитики предполагают, что для этих целей может быть использован «Орешник».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Американские журналисты тем временем отметили, что именно Россия и Китай, а не США на данный момент являются главными бенефициарами ближневосточного конфликта. По их словам, Москва начала извлекать выгоду с самого начала боевых действий на фоне взлета цен на нефть.

«Перебои в поставках нефти выгодны России, как и сокращение американской [военной] помощи Украине. [Война с] Ираном также отвлекает внимание [США] от Китая», — отметили обозреватели.

Российский танкер Фото: Rosneft/Global Look Press

Они подчеркнули, что Вашингтон начал военную операцию против Ирана, хотя от него «не было никакой неминуемой угрозы». Аналитики полагают, что боевые действия в условиях американского госдолга, который приближается к $39 трлн, могут помешать США конкурировать с гораздо более значительными оппонентами, в частности с РФ и КНР.

Русский ответ загнал Зеленского в бункер?

Военкоры сообщили, что ответ российской армии на преступления ВСУ ошеломил Зеленского. По словам информаторов, политик все больше времени проводит в своем бункере, понимая, что скорая капитуляция Украины уже неизбежна. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ за сутки 7–8 марта нанесли множество ударов по украинским военным объектам.

«В Сумах есть качественный прилет по государственному зданию на севере города. <…> Обосновавшиеся в здании связисты, управляющие работой с дронами и разведкой, вместе с оборудованием были уничтожены. <…> В Харькове удар нанесен в северно-восточной части города. Просто прилет, детонации не было, скорых пару штук насчитали. Били по цеху сборки БПЛА и складу с готовой продукцией. <…> Затока, Черноморск, пригород Одессы, Одесский район. В Затоке уничтожены прямыми попаданиями военные склады, судя по описываемой детонации и взрывной волне, которую ощутили более чем за 20 км, удар был очень качественный», — рассказал он.

По версии Лебедева, характер ударов ВС РФ указывает на комбинированную стратегию давления, при которой одновременно воздействуют на несколько типов целей.

«Одновременно прослеживается отдельная линия — давление на черноморскую портовую инфраструктуру, где удары <…> связаны с логистическими маршрутами поставок и военных грузов. Повторяемость ударов по одним и тем же районам указывает на разведывательно-ударный цикл, когда после первой атаки проводится доразведка и повторное поражение целей», — уточнил подпольщик.

ВКС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ эту информацию не комментировало. При этом в военном ведомстве сообщили, что ВС РФ ликвидировали пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS американского производства.

«С применением двух управляемых ракет нанесен удар по месту укрытия пусковой установки РСЗО. <...> Уничтожены пусковая установка РСЗО MLRS, обеспечивающая ее автомобильная техника и до 10 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.

В Москве запахло весной

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в Москву придет долгожданная весенняя погода.

«На следующей рабочей неделе станет теплеть и запахнет метеовесной. По ночам — от -1 до +2 градусов, в середине дня воздух станет прогреваться до +7 градусов. Сугробы сдуются с 47 см до 39 см. Весна!» — отметил синоптик.

Днем 10 марта воздух прогреется до +6 градусов, ночью температура будет колебаться от -1 до +1 градуса. В среду, 11 марта, тенденция к потеплению сохранится. Днем воздух прогреется до +9 градусов. Осадков не ожидается.

В четверг и пятницу, 12 и 13 марта, характер погоды существенно не изменится. Дневная температура будет держаться в пределах от +4 до +7 градусов, ночные показатели составят около 0 градусов. Небо останется преимущественно облачным. Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы.

Выходные дни, 14 и 15 марта, принесут небольшое усиление тепла. Днем воздух продолжит прогреваться до +8 градусов. По прогнозам синоптиков, солнце начнет выглядывать чаще, а процессы снеготаяния станут более интенсивными. Высота сугробов, которая на опорной метеостанции ВДНХ к началу декады составляла 47 см, к следующим выходным может уменьшиться на 15 см.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторая половина декады, с 16 по 20 марта, тоже обещает быть весенней. Дневные температуры стабилизируются на отметках +9 градусов, а в отдельные дни воздух может прогреваться до +10 градусов. Ночные показатели окончательно перейдут в слабоположительную зону, составив +2 градуса.

