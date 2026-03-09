Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 08:50

ВС России точным попаданием разнесли американскую пусковую установку ВСУ

ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО MLRS в Харьковской области

Фото: МО РФ
Российская армия уничтожила пусковую установку реактивной системы залпового огня ВСУ MLRS американского производства, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, объект располагался в районе населенного пункта Молодовая Харьковской области.

С применением двух управляемых ракет нанесен удар по месту укрытия пусковой установки РСЗО. <...> Уничтожены пусковая установка РСЗО MLRS, обеспечивающая ее автомобильная техника и до 10 военнослужащих ВСУ, — подчеркнули в министерстве.

Ранее боец с позывным Есаул рассказал, что главной особенностью новейшего переносного комплекса для перехвата дронов под названием «Елка» стала невосприимчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Аппараты оснащены искусственным интеллектом и способны выполнять поставленные задачи даже при полном отсутствии связи.

До этого военнослужащие 105-го батальона бригады «Помста» (подразделение «Серебряная тройка») сообщили о катастрофической ситуации на Лиманском направлении. Украинские бойцы провели на передовой 140 дней и видели десятки неубранных трупов сослуживцев.

