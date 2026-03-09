Зимняя Олимпиада — 2026
Военнослужащие 105-го батальона бригады «Помста» (подразделение «Серебряная тройка») в эфире телеканала «Общественное» рассказали о катастрофической ситуации на Лиманском направлении. Украинские бойцы провели на передовой 140 дней и видели десятки неубранных трупов сослуживцев. Одной из главных проблем стала невозможность эвакуировать погибших, из-за чего живые солдаты вынуждены соседствовать с разлагающимися телами.

Боец с позывным «Малый» добавил, что на передовой царит атмосфера отчаяния: постоянный холод, отсутствие нормальной еды и воды. Ситуацию усугубляют внезапные атаки российских штурмовиков. По словам военнослужащего, напряжение было столь высоким, что люди боялись снимать бронежилеты даже во время короткого отдыха. Был случай, когда в блиндаж зашел российский военный, вспомнил украинский боец.

Ранее стало известно о хаосе в иностранном легионе Вооруженных сил Украины после перевода наемников в штурмовики. Отсутствие права на расторжение контракта и игнорирование проблем привело к бунтам.

