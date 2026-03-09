Страшный диагноз: где правильно лечить рак, цены

Лечение онкологии в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) обходится государству в несколько миллионов рублей, заявили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). В организации отметили, что в России бесплатно лечат различные виды рака, но далеко не всегда это происходит быстро. Сколько стоят платные процедуры, что делать в случае постановки страшного диагноза — в материале NEWS.ru.

Что сказали во Всероссийском союзе страховщиков о стоимости лечения онкологии

В России лечение пациента с онкологическим заболеванием в среднем обходится в несколько миллионов рублей. При этом подавляющее большинство граждан могут получить помощь в рамках ОМС, рассказал журналистам глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, пациентам бесплатно предоставляют высокоэффективные препараты.

«Однако не все вещи в силу обеспеченности какими-то лекарствами или особенностей исследований доступны в короткий срок», — сказал Уфимцев.

По его словам, из-за этого на отдельные процедуры по ОМС образовываются очереди. Уфимцев подчеркнул, что эта ситуация не является нарушением и находится в рамках установленной нормы, однако при онкологии лучше получить лечение как можно быстрее.

В каких случаях пациентам нужно спешить в случае обнаружения рака

Опрошенные NEWS.ru врачи сошлись во мнении, что в большинстве ситуаций не следует торопиться с лечением рака. Онколог, химиотерапевт Анатолий Махсон выразил мнение, что неправильно настраивать пациента на срочную операцию в течение двух ближайших недель.

«Две-три недели вообще не имеют значения. Могут быть остротекущие формы, но их немного», — подчеркнул медик в беседе с NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он добавил, что важнее правильно поставить диагноз, потому что от этого зависит результат лечения.

«Правильно поставленный диагноз — это во многих случаях гистология, иммуногистохимия, молекулярная биология. Появилось множество препаратов, достаточно эффективных, которыми можно лечить. В данном случае важнее правильно начать лечение, чем на 10 дней раньше, но лечить не совсем правильно», — пояснил врач.

С этой точкой зрения согласился онколог и гастроэнтеролог из Медицинского центра Елены Малышевой Юрий Покровский. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в Москве существует специальная программа, в рамках которой для каждой группы онкологических пациентов разработаны логистические маршруты. В них внесены сроки каждого этапа, в которые должен уложиться пациент.

«Каждому онкологическому пациенту при желании выделяется онкопомощник. Это врач или помощник, который будет его сопровождать на всех этапах, звонить ему, записывать. Это целая система. Единственное — все упирается в нежелание пациентов ждать долго. Но вся онкология — это плановая ситуация в большинстве случаев, которая также упирается в наличие койко-места в том или ином стационаре», — заявил Покровский.

Куда направляют пациентов, получивших онкологический диагноз

Покровский отметил, что в Москве действует очень сильная программа по лечению онкологических пациентов. Что касается регионов, то ситуация зависит от местных властей, отметил онколог. При этом он выразил уверенность, что столичный пример распространится на другие области. Он напомнил, что сейчас в Москве можно сделать по ОМС практически любую операцию.

Покровский пояснил, что после постановки диагноза пациента из поликлиники по месту прикрепления направляют к профильному специалисту — онкологу. На каждом этапе человеку назначается обследование, после которого выдается объективное заключение. На основании этого документа пациенту предлагается сценарий лечения.

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Фото: АГН «Москва‭»

«Не все гладко получается, но получается, и у многих пациентов. Каждый человек, получив в руки заключение о том, что у него неблагополучие в той или иной зоне, хочет быстро все это исправить — в течение нескольких дней. Зачастую частные клиники помогают в короткий срок, но это стоит недешево. Не каждый пациент может выгрузить сумму в полтора-два миллиона на операцию или вид лечения», — отметил специалист.

От чего зависит стоимость лечения онкологических пациентов

Стоимость лечения онкологического пациента в частной клинике зависит от самого заболевания, сказал Махсон. По его словам, в последнее время появилось множество эффективных, но дорогих препаратов.

«Они очень активные и, как правило, очень дорогие. Эти препараты нужны ограниченному числу пациентов и применяются при определенных формах рака, когда есть мутации», — пояснил он.

По словам онколога, стоимость лечения такими средствами может доходить до полумиллиона рублей за курс, который нужно регулярно повторять.

«Есть препарат, который оплачивают власти Москвы. Он нужен ограниченному числу пациентов с определенным видом рака и метастазами в мозг. Данное средство стоит порядка полумиллиона за курс, а это раз в три недели. Я знаю одну пациентку, у которой состоятельный муж. Она предпочла комфортное лечение в частной клинике. Год процедур будет стоить порядка 10 млн рублей», — отметил специалист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он добавил, что стоимость лечения также зависит от стадии заболевания. На начальной обычно требуются качественная диагностика и операция без дорогостоящего последующего лечения, пояснил Махсон.

Читайте также:

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Легендарные лекарства СССР: что пили бабушки и что до сих пор актуально

Льготы для многодетных, молодых матерей и матерей-одиночек в 2026 году