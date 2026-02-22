Россиянам рассказали о рисках самолечения с помощью нейросетей

Применение нейросетей для самостоятельной диагностики и лечения может быть опасно для жизни, так как зафиксированы случаи смерти из-за неправильного сочетания препаратов и несвоевременного обращения за помощью к специалисту, рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. По ее словам, ИИ может быть полезным вспомогательным инструментом в медицине, но не экспертом, передает РИА Новости.

Искусственный интеллект все активнее входит в повседневную жизнь — помогает в работе, учебе, быту. Не обошла эта тенденция и тему здоровья: все чаще люди пытаются получить у нейросетей советы по лечению или даже поставить себе диагноз. Важно понимать: такие решения могут быть опасны, — отметила Дрожжина.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова предупредила об опасности самостоятельного поиска диагноза и протокола лечения в интернете. По ее словам, нейросети могут предоставить неточную информацию, так как не учитывают индивидуальные особенности пациента, его анамнез и другие важные факторы. Это может привести к позднему обращению за профессиональной медицинской помощью, выбору неподходящего лечения и обострению хронических заболеваний.