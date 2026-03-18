«Сидели на чемоданах»: туристка три дня не могла выйти из отеля в Дубае

Российская туристка из-за отмены рейса в Дубае трое суток просидела в гостинице

Дубай, ОАЭ Дубай, ОАЭ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российская туристка по имени Лилия из-за отмены рейса в Дубае не могла выйти из гостиницы в течение трех дней, пишет РИА Новости. Все это время она со своими товарищами по несчастью «сидела на чемоданах» и ждала звонка, чтобы выехать в аэропорт.

Мы просидели трое суток в гостинице из-за отмены нашего рейса из Дубая, практически не имея возможности покинуть номер. Потому что нам сказали сидеть и ждать, потому что позвонить могут в любой момент, чтобы выезжать в аэропорт, — указала женщина.

Она добавила, что туристы общались между собой, некоторые провели в таком режиме ожидания больше недели. Кого-то вывозили посреди ночи, поэтому путешественники старались не спать и дежурили у телефонов. По словам Лилии, сам отдых в Дубае был замечательный, но больше она туда не планирует летать.

После начала 28 февраля операции США и Израиля против Ирана воздушное пространство ряда стран было закрыто, а судоходство в Ормузском проливе остановилось. Многие туристы застряли на территории Ближнего Востока, тщетно пытаясь вернуться домой.

Ранее сообщалось, что десятки российских туристов не смогли вылететь из аэропорта Дубая из-за атаки иранских беспилотников-камикадзе. Воздушная гавань закрыта, а на ее территории был сильный пожар. В связи с этим рейс EK 133 Дубай — Москва авиакомпании Emirates перенесли на неопределенный срок.

Дубай
туристы
гостиницы
чемоданы
«Сидели на чемоданах»: туристка три дня не могла выйти из отеля в Дубае
