Россиянка с раздробленными руками более суток ждет операцию в Израиле В Израиле россиянке с раздробленными руками не одобряют операцию из-за страховки

Россиянка, приехавшая на отдых в Израиль, более суток не может получить экстренную медицинскую помощь после раздробленного перелома обеих рук, сообщает Telegram-канал «112». По данным семьи, лечение затягивается из-за согласования со страховой компанией.

По словам дочери пострадавшей, женщина оформила туристическую страховку перед поездкой, однако возникли трудности с организацией лечения. В клинике заявили о необходимости срочной операции, но для госпитализации потребовалось гарантийное письмо от ассистирующей компании. Как утверждают родственники, согласование документов заняло несколько часов, после чего страховая компания не одобрила лечение в выбранной клинике.

Ассистирующая компания предложила вариант транспортировки женщины в Россию для лечения, однако врачи считают такой перелет без стабилизации состояния опасным. Сейчас семья продолжает добиваться разрешения на проведение операции в Израиле.

Ранее туристка из России отравилась вином во время отдыха на Бали. Женщина впала в кому, при этом за три дня нахождения в больнице она задолжала 425 млн рупий (почти 2 млн рублей), так как у нее нет страховки.