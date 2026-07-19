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19 июля 2026 в 23:36

Один порыв ветра превратил прогулку детей и взрослых по Ладоге в ЧП

Спасатели эвакуируют 12 человек после сильного ветра на Ладожском озере

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Спасатели проводят эвакуацию группы из 12 человек, оказавшихся в акватории Ладожского озера после сильного ветра, передает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области. Всего помощь требуется 14 людям, среди которых пятеро детей, отметили в ведомстве.

Группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, вышла на лодках из Приозерска по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, часть людей уже доставили в безопасные места, еще семь человек находятся на острове Селькамарьянсаари и ожидают эвакуации. К операции привлечены спасатели и добровольцы, при этом поиски двух взрослых продолжаются.

Ранее в ряде городов Японии объявили «особую угрозу из-за ливней», на фоне которой началась эвакуация 30 тысяч человек. Сообщалось как минимум об одном пропавшем без вести.

До этого не менее 50 деревьев упали из-за мощных ливней и шквалистого ветра 11 июля в Москве, 11 из них — на припаркованные автомобили. В Верхнем Сусальном переулке крупное дерево рухнуло на пустую спортплощадку, обошлось без жертв.

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