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19 июля 2026 в 12:28

Спасатели эвакуировали потерявшихся на реке сапбордистов

В Туве спасатели эвакуировали 25 сапбордистов с Енисея

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Спасатели эвакуировали 25 сапбордистов с реки Енисей в районе Кызыла, сообщила пресс-служба МЧС России в мессенджере МАКС. Среди эвакуированных были несовершеннолетние.

В 21 час поступило сообщение о том, что в районе коммунального моста города Кызыла мужчина с двумя несовершеннолетними детьми не может пришвартоваться к берегу на лодке. По прибытии выяснилось, что плавсредство уже успешно пристало к берегу, — говорится в сообщении.

Во время патрулирования акватории сотрудники Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС и Службы ГО и ЧС Республики Тыва обнаружили группу людей у статуи Будды. Из-за сильного дождя и шквалистого ветра сапбордисты потеряли ориентировку и не могли самостоятельно продолжить движение в темное время суток. Всех участников безопасно доставили на левый берег Кызыла, медицинская помощь никому не понадобилась.

Ранее инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин заявил, что люди чаще всего тонут во время катания на сапбордах — этот вид активности дарит крайне опасную иллюзию безопасности. По его словам, любая неосторожность и несерьезность могут стоить жизни.

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