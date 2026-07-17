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17 июля 2026 в 11:05

Россиянам напомнили о смертельной опасности плавания на сапбордах

Спасатель Алешкин: люди чаще всего тонут на сапбордах из-за неосторожности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Люди чаще всего тонут во время катания на сапбордах — этот вид активности дарит крайне опасную иллюзию безопасности, предупредил в беседе с LIFE.ru инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин. По его словам, любая неосторожность и несерьезность могут стоить жизни.

Люди тонут чаще всего на сапах. Весной или в начале лета на улице уже жара, а вода еще ледяная. Вы стоите на сапе, случайно теряете равновесие и падаете. Вода холодная — мгновенно сводит руку, ногу, а то и грудную клетку. Весенние реки полны завалов после зимы. На байдарках такие препятствия обносят или пропиливают. Но сап — это максимально легкая конструкция. На ней вы не можете остановиться, прижаться к дереву или зафиксироваться. Вас просто понесет течением. Неуправляемость в этой ситуации приводит к трагедии, — отметил Алешкин.

Он призвал не относиться к плаванию на сапе как к расслабленному отдыху и тем более не использовать это сплавное средство, будучи нетрезвым. Эксперт посоветовал плавать на досках в защитном шлеме и спасательном жилете, а также всегда оставаться на чеку.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов В РФ предложил ужесточить проверку экстремального туризма после инцидента на Камчатке, где при спуске на сапборде в кратер вулкана россиянин получил оскольчатый перелом бедра. По его словам, рынок подобных услуг развивается быстрее законодательства, а квалификация многих организаторов вызывает вопросы.

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