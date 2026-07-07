В России могут ужесточить допуск к экстремальному туризму

В РФ следует ужесточить проверку экстремального туризма после инцидента на Камчатке, где при спуске на сапборде в кратер вулкана россиянин получил оскольчатый перелом бедра, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, рынок подобных услуг развивается быстрее законодательства, а квалификация многих организаторов вызывает вопросы.

Инцидент на Камчатке с покалеченным россиянином показывает, что рынок экстремального туризма сегодня развивается быстрее, чем его законодательное регулирование. Появляются новые коммерческие услуги: сплавы на сапбордах, восхождения на вулканы, джип-туры, морские прогулки. Однако далеко не все организаторы обладают необходимой квалификацией и способны обеспечить безопасность людей. Сегодня требования в основном предъявляются к инструкторам-проводникам. Однако ответственность должны нести и сами организаторы туров. Необходимо проработать введение обязательной аккредитации для компаний и предпринимателей, оказывающих услуги повышенной опасности, а также усилить контроль за соблюдением требований безопасности и ответственность за их нарушение, — пояснил Гибатдинов.

Ранее московском комитете по туризму сообщили, что за первые три месяца 2026-го столицу РФ посетили около 6 млн туристов. Из них более 550 тыс. человек приехали из-за рубежа — это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.