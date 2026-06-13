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13 июня 2026 в 08:44

Раскрыты небывалые достижения Москвы в туризме

Примерно 6 млн туристов посетили Москву за первые три месяца 2026 года

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За первые три месяца 2026 года Москву посетили около 6 млн туристов, сообщили в столичном комитете по туризму. Из них более 550 тыс. приехали из-за рубежа — это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Половину иностранного турпотока обеспечили граждане Китая, число которых выросло на треть. На втором и третьем местах по количеству визитеров расположились Индия и Турция.

Рост китайского турпотока связан в том числе с действующим безвизовым режимом и совместными культурными проектами двух стран. В столичном комитете по туризму напомнили, что зимой в Москве прошел фестиваль в честь китайского Нового года, охвативший более 60 площадок.

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