ЦСР анонсировал важное нововведение для российских туристов ЦСР: ГОСТ на туризм на колесах появится в России

В России разрабатывается новый ГОСТ для автомобильного туризма, который закрепит общие принципы организации автопутешествий и базовые понятия отрасли, сообщил заместитель директора Центра развития туристических проектов (ЦСР) Константин Хатковский на полях Международного туристического форума «Путешествуй!». По словам представителя ЦСР, которые передает «Прайм», в настоящее время в стране отсутствуют какие-либо универсальные рекомендации для автотуристов.

Какие цели ставим перед собой, для чего этот ГОСТ формируется. Первое: нужно договориться об общих принципах организации автопутешествий и развития автомобильного туризма. Второе: наша задача — дать определение ключевым позициям: что такое автотуризм, что такое автомобильный туристический маршрут, — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян сообщил, что Абхазия превращается в одно из самых востребованных направлений для отдыха. По словам эксперта, росту популярности способствовало, в частности, возобновление работы аэропорта в Сухуме после многолетнего перерыва.

Кроме того, глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на Петербургском международном экономическом форуме рассказала, что отечественные туристы заново открывают для себя разнообразные форматы внутреннего отдыха, в том числе монастыринг (паломнические поездки по святым обителям) и избинг (проживание в удаленных деревнях). По словам эксперта, речь идет не о новых трендах, а о «переоткрытии» уже существовавших ниш.