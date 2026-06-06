В АТОР рассказали о необычных предпочтениях российских туристов

Российские путешественники заново открывают для себя различные виды внутреннего туризма, включая монастыринг (поездки по монастырям) и избинг (проживание в отдаленных селах), рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на полях ПМЭФ-2026. По ее словам, это не новые направления, а «переоткрытие» ниш, передает корреспондент NEWS.ru.

Тенденция не в создании новых видов туризма, а в новом «переоткрытии» ниш, которые вдруг вышли на поверхность и заинтересовали больше путешественников, — уточнила Ломидзе.

Она также отметила растущий интерес туристов к мастер-классам по народно-художественным промыслам: путешественники хотят не просто посетить малый город, но и обучиться старинному ремеслу. Еще один тренд — агротуризм (участие в сборе урожая).

Ранее в АТОР проинформировали, что самый дорогой на данный момент тур по России приобрели граждане США. Стоимость поездки составила $15 тыс. (1,34 млн рублей). Американские туристы отправятся в путешествие по Золотому кольцу. Визит американских граждан в Россию состоится этим летом. При этом глава АТОР подчеркнула, что доля приезжающих в Россию граждан США среди всех иностранных гостей крайне мала.