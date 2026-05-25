Эксперт озвучил новый туристический тренд в России в 2026 году Эксперт Мкртчян: турпоток из России в Абхазию вырос на 15%

Туристическое направление, которое становится все более популярным в России, — это Абхазия, сообщил NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян. По его словам, это связано в том числе с тем, что в республике после долгих лет простоя открылся аэропорт Сухума. Туристический поток вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.

В Абхазии по-прежнему очень недорого. В прошлом году впервые за 30 лет в стране открылся аэропорт. Это значит, что люди приезжают туда и на новогодние, и на майские праздники, рейсов стало больше. Туристический поток в республику вырос на 15%, — сказал Мкртчян.

Кроме того, российские туристы могут найти качественный отдых по доступным ценам в Грузии, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что в 2026 году спрос россиян на туристические поездки от 30 дней и больше вырос на 31% по сравнению с прошлым годом. Большинство таких бронирований (82%) приходится на внутренние направления — их число увеличилось на 22% в годовом выражении. Наиболее выгодными зарубежными странами для путешествий стали Таиланд, Монголия и Узбекистан.

Самый заметный рост длительных поездок по России показали Крым (+79%), Краснодарский край (+64%), ХМАО (+64%) и Оренбургская область (+57%). По средней цене ночи лидируют Крым (10 тыс. рублей), Краснодарский край (9,6 тыс.) и Санкт-Петербург с Ленобластью (9,2 тыс.). Самыми бюджетными направлениями стали Калмыкия (5 тыс. рублей за ночь), а также Омская и Саратовская области (по 5,9 тыс.).