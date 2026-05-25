Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 17:28

Бизнесу рассказали о способах защиты от мошеннических схем

IT-эксперт Мякишев: бывших сотрудников надо лишать доступа к рабочим сервисам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывших сотрудников надо лишать доступа к рабочим сервисам, это поможет защитить бизнес от мошеннических схем, заявил NEWS.ru директор по информационной безопасности Ozon Кирилл Мякишев. По его словам, также обезопасить компанию от действий злоумышленников помогут двухфакторная аутентификация и тренировки по распознаванию фишинга.

Специалисты рекомендуют бизнесу придерживаться простого чек-листа цифровой безопасности. Важно перепроверять срочные запросы через второй канал связи, использовать разные пароли для корпоративных сервисов, включать двухфакторную аутентификацию для рабочих аккаунтов, не устанавливать программы по ссылкам из почты или мессенджеров, регулярно обновлять доступы и отзывать их у бывших сотрудников, построить систему обучения команды базовым правилам цифровой гигиены и проводить короткие тренировки по распознаванию фишинга и других мошеннических схем, — сказал Мякишев.

Он отметил, что в зоне особого риска находятся компании, где персонал использует одинаковые пароли и работает с личных устройств. По словам IT-эксперта, злоумышленники также активно применяют письма с реальными данными сотрудников и предлагают установить поддельные бизнес-приложения для получения доступа к корпоративным аккаунтам на маркетплейсах.

Мошенники эксплуатируют слабую цифровую гигиену в малом бизнесе. Они делают ставку на компании, где сотрудники используют одинаковые пароли, работают с личных устройств и не перепроверяют срочные запросы по второму каналу связи. Злоумышленники могут использовать поддельные бизнес‑приложения и «полезные сервисы». В рамках схемы предпринимателю предлагают установить «новую CRM», «аналитику продаж», после чего мошенники получают доступ к переписке, СМС и корпоративным аккаунтам на маркетплейсах, — заключил Мякишев.

Ранее директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев заявил, что мошенники под видом популярных блогеров и стримеров все чаще обманывают детей в мобильных играх, обещая бесплатную валюту и редкие скины. По его словам, злоумышленники начинают с безобидного общения в сообществах, а затем убеждают жертву передать персональные данные.

Общество
мошенники
Бизнес
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не только «Орешником»: как еще Россия может наказать Киев за Старобельск
Раскрыты подробности таинственного исчезновения отца и сына под Липецком
В одном из сел Ингушетии начала эвакуацию жителей из-за наводнения
Допрос задержанного митрополита Илариона продолжается более шести часов
Турэксперт раскрыл идеальный срок покупки дешевых билетов на поезд
Госпошлины для мигрантов могут повысить почти в 10 раз
Прогулки по Милану, отпуск в США: история любви Туктамышевой и Гуменника
Названы последствия атаки ВСУ на Белгород
Чисто погибших при атаке ВСУ на Рязань увеличилось до пяти
В Европе пообещали большое сопротивление предложению Мерца по Украине
Энергетик спрогнозировал цены на нефть после открытия Ормузского пролива
Центробанк России повысил курс доллара
Эксперт раскрыл способ найти «спящие» банковские счета граждан
Путин подписал важный закон об отношениях с Южной Осетией
Мама лайкнула: мужчина рассказал, как в детстве его изнасиловал дядя
Строители устроили массовую драку в Москве
В Европе признали, что российский «Орешник» невозможно перехватить
Бизнесу рассказали о способах защиты от мошеннических схем
Турэксперт объяснил, как лучше путешествовать семьям с детьми
«Все, довели»: депутат об анонсированных Россией ударах по ВПК Украины
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.