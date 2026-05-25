Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 17:41

Центробанк России повысил курс доллара

Банк России повысил курс доллара на 26 мая до 71,55 рубля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Центробанк России повысил курс доллара на 26 мая до 71,55 рубля, следует из данных на сайте регулятора. Вместе с тем евро подорожает на 2 рубля 99 копеек, до 85,4493 рубля.

Кроме того, был повышен и курс китайской валюты юаня: он достиг 10,5317 рубля. При этом 25 мая доллар стоил 71,2 рубля, евро — 82,5 рубля, а юань — 10,48 рубля.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова допустила, что к началу лета курс доллара может достичь отметки 80 рублей. Она напомнила, что приобретение доллара сопряжено с определенными рисками, включая проблемы, вызванные отключением системы SWIFT.

До этого доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев выразил мнение, что курс доллара может упасть до 50 рублей. Однако, по его словам, для этого необходимо выполнение двух условий, одно из которых — цена нефти на уровне $120 (8,9 тыс. рублей) за баррель.

Экономика
Россия
Центробанк РФ
доллары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подробности таинственного исчезновения отца и сына под Липецком
В одном из сел Ингушетии начала эвакуацию жителей из-за наводнения
Допрос задержанного митрополита Илариона продолжается более шести часов
Турэксперт раскрыл идеальный срок покупки дешевых билетов на поезд
Госпошлины для мигрантов могут повысить почти в 10 раз
Прогулки по Милану, отпуск в США: история любви Туктамышевой и Гуменника
Названы последствия атаки ВСУ на Белгород
Чисто погибших при атаке ВСУ на Рязань увеличилось до пяти
В Европе пообещали большое сопротивление предложению Мерца по Украине
Энергетик спрогнозировал цены на нефть после открытия Ормузского пролива
Центробанк России повысил курс доллара
Эксперт раскрыл способ найти «спящие» банковские счета граждан
Путин подписал важный закон об отношениях с Южной Осетией
Мама лайкнула: мужчина рассказал, как в детстве его изнасиловал дядя
Строители устроили массовую драку в Москве
В Европе признали, что российский «Орешник» невозможно перехватить
Бизнесу рассказали о способах защиты от мошеннических схем
Турэксперт объяснил, как лучше путешествовать семьям с детьми
«Все, довели»: депутат об анонсированных Россией ударах по ВПК Украины
«Запад не очень беспокоился»: Лавров о суверенитете Дании
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.