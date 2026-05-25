Центробанк России повысил курс доллара на 26 мая до 71,55 рубля, следует из данных на сайте регулятора. Вместе с тем евро подорожает на 2 рубля 99 копеек, до 85,4493 рубля.

Кроме того, был повышен и курс китайской валюты юаня: он достиг 10,5317 рубля. При этом 25 мая доллар стоил 71,2 рубля, евро — 82,5 рубля, а юань — 10,48 рубля.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова допустила, что к началу лета курс доллара может достичь отметки 80 рублей. Она напомнила, что приобретение доллара сопряжено с определенными рисками, включая проблемы, вызванные отключением системы SWIFT.

До этого доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев выразил мнение, что курс доллара может упасть до 50 рублей. Однако, по его словам, для этого необходимо выполнение двух условий, одно из которых — цена нефти на уровне $120 (8,9 тыс. рублей) за баррель.