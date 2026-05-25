Эксперт раскрыл способ найти «спящие» банковские счета граждан

Россияне, которые могли забыть о своих старых банковских вкладах, могут проверить «спящие» счета через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказал NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Если такой вклад найдется, владелец сможет закрыть счет и получить деньги наличными, предъявив паспорт в отделении банка, уточнил он.

Проверить наличие «спящего» вклада, по-видимому, проще всего через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, где есть информация обо всех банковских счетах человека, — сказал Додонов.

В случае смерти вкладчика поиском всех его банковских счетов и последующей передачей средств наследникам должен заниматься нотариус. Финансист также отметил, что термин «„спящие“ вклады» неофициальный: так называют счета, которыми длительное время не пользуются по разным причинам — например, из-за того, что владелец просто забыл о них или умер, а наследники не знают о существовании счета и не вступают в права.

