Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 17:40

Эксперт раскрыл способ найти «спящие» банковские счета граждан

Аналитик Додонов: наличие забытых вкладов на счетах можно проверить через ФНС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне, которые могли забыть о своих старых банковских вкладах, могут проверить «спящие» счета через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказал NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Если такой вклад найдется, владелец сможет закрыть счет и получить деньги наличными, предъявив паспорт в отделении банка, уточнил он.

Проверить наличие «спящего» вклада, по-видимому, проще всего через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, где есть информация обо всех банковских счетах человека, — сказал Додонов.

В случае смерти вкладчика поиском всех его банковских счетов и последующей передачей средств наследникам должен заниматься нотариус. Финансист также отметил, что термин «„спящие“ вклады» неофициальный: так называют счета, которыми длительное время не пользуются по разным причинам — например, из-за того, что владелец просто забыл о них или умер, а наследники не знают о существовании счета и не вступают в права.

Ранее инвестор Ирина Кремко заявила, что сейчас россиянам уже невыгодно вкладываться в покупку квартиры. По ее словам, многие люди путают рост стоимости недвижимости с реальной прибылью.

Экономика
Россия
деньги
банки
счета
вклады
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подробности таинственного исчезновения отца и сына под Липецком
В одном из сел Ингушетии начала эвакуацию жителей из-за наводнения
Допрос задержанного митрополита Илариона продолжается более шести часов
Турэксперт раскрыл идеальный срок покупки дешевых билетов на поезд
Госпошлины для мигрантов могут повысить почти в 10 раз
Прогулки по Милану, отпуск в США: история любви Туктамышевой и Гуменника
Названы последствия атаки ВСУ на Белгород
Чисто погибших при атаке ВСУ на Рязань увеличилось до пяти
В Европе пообещали большое сопротивление предложению Мерца по Украине
Энергетик спрогнозировал цены на нефть после открытия Ормузского пролива
Центробанк России повысил курс доллара
Эксперт раскрыл способ найти «спящие» банковские счета граждан
Путин подписал важный закон об отношениях с Южной Осетией
Мама лайкнула: мужчина рассказал, как в детстве его изнасиловал дядя
Строители устроили массовую драку в Москве
В Европе признали, что российский «Орешник» невозможно перехватить
Бизнесу рассказали о способах защиты от мошеннических схем
Турэксперт объяснил, как лучше путешествовать семьям с детьми
«Все, довели»: депутат об анонсированных Россией ударах по ВПК Украины
«Запад не очень беспокоился»: Лавров о суверенитете Дании
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.