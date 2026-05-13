Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость Инвестор Кремко: сейчас россиянам невыгодно вкладываться в покупку квартиры

Сейчас россиянам уже невыгодно вкладываться в покупку квартиры, заявила в беседе с «Газетой.Ru» инвестор Ирина Кремко. Она отметила, что многие люди путают рост стоимости недвижимости с реальной прибылью. По ее словам, если собственники постоянно ищут арендаторов, проводят ремонтные работы или решают бытовые вопросы, они не получают пассивный доход. В таком случае квартира становится для них не инвестицией, а настоящей работой.

Ключевая проблема [инвестиции в квартиру] — нестабильность. Арендатор может съехать в любой момент, а если квартира куплена в ипотеку под высокий процент, эта бизнес-модель легко становится убыточной, — отметила Кремко.

По ее мнению, недвижимость перестала быть универсальным инструментом для заработка, хотя она и остается активом. Покупка квартиры начинает работать как инвестиция только в условиях стабильного дохода, понятных правил и инфляционной защиты. В остальных случаях — это дорогая, требующая постоянного внимания собственность, вовсе не гарантирующая сохранения капитала.

Ранее топ-менеджер Олег Сакадин заявил, что Сочи и Геленджик стали самыми востребованными городами на юге России для приобретения жилья. В то же время, по его словам, в начале 2026 года упал спрос на недвижимость в Краснодарском крае.