Цена дачи Пугачевой рухнула еще ниже Стоимость дачи Пугачевой в Подмосковье снизилась до 99 млн рублей

Цена дачи Аллы Пугачевой в Солнечногорске продолжила снижаться на фоне невысокого интереса покупателей, передает «Газета.Ru». В конце мая стоимость объекта сократилась еще на 10 млн рублей и достигла 99 млн рублей.

Изначально за особняк планировали выручить 152 млн рублей, однако цену неоднократно пересматривали. В публикации отмечается, что после временного исчезновения объявления дом снова появился в продаже уже по новой стоимости.

Дача находится в коттеджном поселке Малые Бережки и принадлежит Никите Преснякову. Ранее для объекта рассматривалась аренда за 700 тыс. рублей в месяц, но сейчас такая опция больше не предлагается.

Ранее шоумен Стас Барецкий пообещал перенести замок певицы Аллы Пугачевой из подмосковной деревни Грязь в Москву с помощью грузовых вертолетов, чтобы спасти его от разрушения. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что сейчас здание находится в аварийном состоянии из-за проблем с водоемом и расположения на черноземе под уклоном.

До этого сообщалось, что содержание пустующего замка в деревне Грязь обходится Пугачевой в 1 млн рублей ежемесячно. Такая сумма для артистки посильна, однако смысла в этих расходах она уже не видит.