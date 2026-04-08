Раскрыто, сколько тратит Пугачева на содержание своего замка в Подмосковье

Раскрыто, сколько тратит Пугачева на содержание своего замка в Подмосковье KP.RU: содержание замка в Грязи обходится Пугачевой в 1 млн рублей в месяц

Содержание пустующего замка в подмосковном поселке Грязь обходится певице Алле Пугачевой в 1 млн рублей ежемесячно, сообщает KP.RU. По информации журналистов, такая сумма для артистки посильна, однако смысла в этих расходах она уже не видит. При этом препоной для сделки по продаже недвижимости остается статус ее супруга, Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Им уже надоело платить безумные деньги за содержание этого дома, — говорят источники издания.

По их словам, певица активно пыталась избавиться от замка сразу после отъезда из России. Стартовая цена объекта составляла от 1 млрд рублей. Пугачева лично приезжала, чтобы завершить сделку, однако покупателя так и не нашлось, подчеркнули информаторы.

До этого жители деревни Грязь рассказали, что особняк Пугачевой без особого успеха сдается в аренду и постепенно приходит в негодность. На фасаде появились следы ржавчины и плесени, начинает разрушаться даже массивный забор. По словам соседей, большую часть времени замок пустует, привлекая лишь любопытных туристов, которые приезжают целыми автобусами.