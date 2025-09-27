Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязь

Жители деревни Грязь рассказали. что особняк певицы Аллы Пугачевой без особого успеха сдается в аренду и постепенно разрушается. По их словам, к нему чаще приезжают туристы, чем арендаторы, пишет aif.ru.

Орбакайте приезжает. На праздники, корпоративы. Так что жизнь там все-таки есть. Кроме того, соседи говорят, что дом сдают в аренду иногда. Видимо, для событий каких-то. Потому что периодически люди какие-то приезжают, — приводит издание слова местного жителя.

По словам жителей деревни, большую часть времени особняк пустует, привлекая лишь любопытных туристов, которые приезжают целыми автобусами. Один из них, по имени Игорь, вспоминает, что раньше семья активно участвовала в жизни деревни, раздавая подарки на праздники.

Соседи Пугачевой рассказали. что, несмотря на работающую охрану и системы видеонаблюдения, здание постепенно приходит в упадок. На фасаде появились следы ржавчины и плесени, начинает разрушаться даже массивный забор. Попытки продать объект несколько лет назад не увенчались успехом из-за сложности содержания такого объекта.

Ранее сообщалось, что российский блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков высмеял внешний вид замка Пугачевой. По его мнению, это очень несовременное и дорогое в обслуживании здание.