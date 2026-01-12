Приметы 12 января — Анисья Желудочница: подготовка к Щедровкам и мороз

12 января верующие вспоминают мученицу Анисию Солунскую. В народе дату ее памяти прозвали Анисьей Желудочницей. Название связано с древним обычаем забивать свиней и готовить потроха к Васильеву вечеру (Щедрому вечеру), который отмечается на следующий день. По внутренностям животных знахари и хозяева гадали о том, какой будет остаток зимы.

Приметы о погоде на Анисьин день, 12 января

Если пошел снег, лето будет дождливым и пасмурным.

Южный ветер на Анисью предвещал теплое лето и богатый урожай.

Западный ветер сулил обилие рыбы в реках.

Если стоит безветренная погода, скоро начнется сильный снегопад.

Если на небе не видно звезд, погода скоро переменится.

Приметы о птицах и зверях 12 января: странные традиции прошлого

В старину 12 января внимательно осматривали селезенку и печень забитых свиней.

Гладкая и ровная селезенка — к суровой зиме. Зато без сильных температурных колебаний.

Если печень к краю становилась толще, жди сильных морозов в конце зимы.

Пустой желудок животного предвещал долгую весну.

Что можно и нужно делать 12 января

Готовить праздничные блюда. Женщины варили свиные желудки, делали колбасы и жарили мясо, подготавливаясь к завтрашнему празднику (старому Новому году).

Ходить в гости. Анисьин день считался удачным для визитов к родственникам и друзьям. За столом обязательно должно было быть мясное блюдо.

Молиться об исцелении. Святой Анисии молились при болезнях желудка и других внутренних органов.

Заниматься домашним хозяйством. Мужчины чинили упряжь и инструмент, женщины приводили в порядок кухонную утварь.

Что нельзя делать 12 января

Поднимать вещи на перекрестках. Самый строгий запрет. Верили, что на Анисью колдуны «выбрасывают» болезни на дороги, и тот, кто поднимет находку (даже ценную), заберет беду себе.

Солить еду своими руками. Существовало поверье, что если 12 января самому солить блюдо, можно навлечь на себя семейные неурядицы или болезнь. Часто просили посолить еду кого-то другого.

Принимать подарки от незнакомцев. В этот день опасались порчи и сглаза, поэтому к любым подношениям со стороны чужих людей относились с осторожностью.

Заниматься рукоделием (шить, вязать). Верили, что это может принести несчастье в дом или привести к травмам рук.

Вытираться чужим полотенцем. Считалось, что так можно забрать себе чужие болезни и горести.

