12 января 2026 в 00:05

Приметы 12 января — Анисья Желудочница: подготовка к Щедровкам и мороз

Приметы 12 января Приметы 12 января Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
12 января верующие вспоминают мученицу Анисию Солунскую. В народе дату ее памяти прозвали Анисьей Желудочницей. Название связано с древним обычаем забивать свиней и готовить потроха к Васильеву вечеру (Щедрому вечеру), который отмечается на следующий день. По внутренностям животных знахари и хозяева гадали о том, какой будет остаток зимы.

Приметы о погоде на Анисьин день, 12 января

  • Если пошел снег, лето будет дождливым и пасмурным.

  • Южный ветер на Анисью предвещал теплое лето и богатый урожай.

  • Западный ветер сулил обилие рыбы в реках.

  • Если стоит безветренная погода, скоро начнется сильный снегопад.

  • Если на небе не видно звезд, погода скоро переменится.

Погода по приметам 12 января Погода по приметам 12 января Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приметы о птицах и зверях 12 января: странные традиции прошлого

В старину 12 января внимательно осматривали селезенку и печень забитых свиней.

  • Гладкая и ровная селезенка — к суровой зиме. Зато без сильных температурных колебаний.

  • Если печень к краю становилась толще, жди сильных морозов в конце зимы.

  • Пустой желудок животного предвещал долгую весну.

Что можно и нужно делать 12 января

  • Готовить праздничные блюда. Женщины варили свиные желудки, делали колбасы и жарили мясо, подготавливаясь к завтрашнему празднику (старому Новому году).

  • Ходить в гости. Анисьин день считался удачным для визитов к родственникам и друзьям. За столом обязательно должно было быть мясное блюдо.

  • Молиться об исцелении. Святой Анисии молились при болезнях желудка и других внутренних органов.

  • Заниматься домашним хозяйством. Мужчины чинили упряжь и инструмент, женщины приводили в порядок кухонную утварь.

Что делать 12 января по приметам Что делать 12 января по приметам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 12 января

  • Поднимать вещи на перекрестках. Самый строгий запрет. Верили, что на Анисью колдуны «выбрасывают» болезни на дороги, и тот, кто поднимет находку (даже ценную), заберет беду себе.

  • Солить еду своими руками. Существовало поверье, что если 12 января самому солить блюдо, можно навлечь на себя семейные неурядицы или болезнь. Часто просили посолить еду кого-то другого.

  • Принимать подарки от незнакомцев. В этот день опасались порчи и сглаза, поэтому к любым подношениям со стороны чужих людей относились с осторожностью.

  • Заниматься рукоделием (шить, вязать). Верили, что это может принести несчастье в дом или привести к травмам рук.

  • Вытираться чужим полотенцем. Считалось, что так можно забрать себе чужие болезни и горести.

Анастасия Фомина
А. Фомина
