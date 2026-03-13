Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Шелуха больше не в моде, крашу яйца на Пасху по-новому. Выглядят как горошинки мимозы — яркие, желтые, нарядные

Беру куркуму, обычную воду и яйца — и через несколько минут получаю солнечные, ярко-желтые яйца, которые выглядят так нарядно, будто их окунули в весеннее настроение. Это гениально простое и невероятно красивое решение для тех, кто устал от традиционных коричневых оттенков.

Никакой возни с отварами и ожиданием — куркума окрашивает быстро, равномерно и дает тот самый нежный цвет мимозы, который так радует глаз на праздничном столе.

Для приготовления вам понадобится: 10 вареных яиц, 1 литр воды, 3 столовые ложки куркумы, 1 столовая ложка уксуса (для закрепления цвета). В кастрюлю налейте воду, добавьте куркуму и уксус, доведите до кипения. В кипящий раствор аккуратно опустите яйца и варите на медленном огне 10–15 минут до желаемого оттенка. Чем дольше держите, тем насыщеннее цвет. Затем выключите огонь и оставьте яйца в растворе до полного остывания, чтобы цвет закрепился. Для глянцевого блеска готовые яйца можно смазать растительным маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

