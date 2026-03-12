Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Эталон быстрой закуски: маринованные яйца по-чешски — быстро и вкусно

Маринованные яйца Маринованные яйца Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы думаете, что яйца годятся только для салатов и завтраков, этот рецепт перевернет ваше представление. Маринованные яйца по-чешски — отличная закуска: острые, пряные, с аппетитным маринадом.

Сварите вкрутую 10 яиц. Варите их ровно 10 минут после закипания, потом сразу залейте ледяной водой — так скорлупа снимется идеально. Очистите яйца и отложите в сторону. Теперь займитесь маринадом. В сотейник налейте 400 мл воды, добавьте по 100 мл яблочного уксуса и соевого соуса, 2 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, пару лавровых листов, 5 горошин черного перца и 3 зубчика чеснока (просто раздавите их ножом). Для остроты киньте половинку острого перчика или чайную ложку хлопьев чили. Доведите маринад до кипения, прокипятите минуту и снимите с огня. Дайте ему остыть до теплого состояния.

В чистую банку уложите яйца, залейте теплым маринадом. Добавьте туда же луковицу, нарезанную кольцами, и пару веточек свежего укропа. Закройте крышкой и уберите в холодильник минимум на сутки. Чем дольше стоят яйца, тем насыщеннее вкус. Они отлично хранятся до двух недель.

  • Совет: чтобы маринад распределился равномерно, перед варкой проткните каждое яйцо зубочисткой в нескольких местах. Тогда они промаринуются быстрее и равномернее.

Быстрые беляши без дрожжей: вкусные мясные пирожки по простому рецепту.

