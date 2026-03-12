В Кремле обвинили Зеленского в срыве переговоров с подачи Европы

В Кремле обвинили Зеленского в срыве переговоров с подачи Европы Песков заявил, что Украина продолжает препятствовать урегулированию конфликта

Планы президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона обсудить дальнейшее давление на Россию — часть последовательной линии Киева на срыв мирного процесса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, такая позиция находит отклик в европейских столицах.

В данном случае киевский режим продолжает свою последовательную линию на препятствование мирному процессу, пытается делать это по-разному, находит в данном случае положительный отклик в европейских столицах, — сказал представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.

До этого Песков заявлял, что территориальный вопрос остается одним из основных в урегулировании украинского конфликта, но не последним. По его словам, говорить о том, что это единственный нерешенный пункт, нельзя.