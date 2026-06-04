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04 июня 2026 в 15:05

Посадите — и клумба станет похожа на букет из воздушного зефира. Нежный цветок для сада, который затмит даже розы

Фото: D-NEWS.ru
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Хотите превратить цветник в настоящую фотозону? Тогда обратите внимание на ранункулюс «снежный зефир». Этот роскошный сорт покоряет густомахровыми цветками, напоминающими одновременно пион, розу и воздушный десерт. Во время цветения кусты буквально утопают в белоснежных бутонах и выглядят так, будто на клумбу опустилось облако.

Цветки «снежного зефира» состоят из множества тонких лепестков, собранных в плотные шаровидные розетки. Их нежный белый оттенок прекрасно освежает сад и делает цветник визуально более легким и нарядным. Ранункулюс цветет с конца весны до середины лета, постепенно раскрывая все новые бутоны и сохраняя декоративность на протяжении нескольких недель.

Растение достигает высоты 30–50 см и отлично подходит для переднего плана клумб, бордюров и контейнерного выращивания. В регионах с суровыми зимами клубеньки обычно выкапывают осенью и хранят до весны в прохладном помещении. Зато растение отличается продолжительным цветением и великолепно подходит для срезки — букеты из ранункулюсов могут сохранять свежесть до двух недель.

Если хочется создать по-настоящему эффектную клумбу, стоит обратить внимание и на другие красивые сорта. «Пинк маршмеллоу» очаровывает крупными нежно-розовыми цветками, напоминающими воздушный зефир. «Крем карамель» выделяется теплой кремово-абрикосовой окраской и особенно эффектно смотрится рядом с белыми сортами.

Проверено редакцией
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