Песков поставил под сомнение желание Макрона говорить с Путиным Песков: Макрон говорит о намерении позвонить Путину, но не делает этого

Французский лидер Эммануэль Макрон регулярно сообщает о намерении связаться с президентом России Владимиром Путиным, однако эти обещания так и остаются невыполненными, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «Известиям». По его словам, российская сторона слышит соответствующие заявления из Парижа уже на протяжении нескольких лет.

Уже несколько лет мы с вами слышим заявления господина Макрона, что он собирается позвонить Путину в ближайшее время. Ближайшее время проходит, никто никому не звонит, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что Путин сохраняет готовность к встрече и диалогу с Макроном. Так он ответил на вопрос о возможных планах проведения двусторонней встречи российского и французского лидеров.

Кроме того, Politico со ссылкой на анонимных французских чиновников сообщала, что Макрон рассматривает возможность организовать ужин для своего американского коллеги Дональда Трампа в Версальском дворце, чтобы завоевать его расположение. По данным источников, так Париж надеется сохранить вовлеченность Вашингтона в решение проблем, важных для Европы.