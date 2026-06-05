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05 июня 2026 в 10:24

В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Макроном

Песков заявил, что Путин готов к встрече и диалогу с Макроном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин сохраняет готовность к встрече и диалогу с французским коллегой Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума. Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможных планах проведения двусторонней встречи российского и французского лидеров, передает корреспондент NEWS.ru.

К встречам тоже Путин готов, он открыт к диалогу в целом, — сказал Песков.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Европа не фигурирует в теме переговоров по Украине из-за своей враждебной позиции по отношению к России. По его словам, европейские страны исключены из возможной схемы урегулирования.

До этого европейские СМИ писали, что Германия, Великобритания и Франция совместно с Украиной работают над планом переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. По информации источников, представители трех крупнейших экономик Европы обсуждали возможность проведения переговорного процесса. В ближайшие дни премьер Британии Кир Стармер может обсудить этот вопрос с Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

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