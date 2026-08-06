Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 6 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 6 августа

Четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены в Гагаринском районе и районе Фиолента города Севастополь, написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. В работе были задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Развожаев призвал жителей соблюдать меры безопасности и по возможности покинуть открытые пространства, оставаясь в безопасных местах. Военные в работе также используют стрелковое оружие, добавил губернатор. Кроме того, движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыто после атаки беспилотных летательных аппаратов на регион, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Местных жителей призвали дождаться отбоя сигнала. «Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирайте маршрут минуя этот участок. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — написал он. Также дежурные силы ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили три беспилотника, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на местах падения обломков уже работают специалисты. «Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО Министерства обороны России перехватили и уничтожили восемь вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на местах падения обломков уже работают все необходимые специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Кроме того, трое мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил оперштаб региона в соцсетях. В поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал частный жилой дом.

В результате удара пострадали мужчина и женщина. Бригада скорой помощи доставила их в одну из больниц Белгорода, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Еще один инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Водитель получил множественные осколочные ранения плеча и спины. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Также российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 304 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ на платформе МАКС. Атаки были отражены над несколькими регионами страны и над Черным морем.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 304 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

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