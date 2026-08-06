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06 августа 2026 в 06:09

В МИД РФ заявили, что Киев сорвал все договоренности

Мирошник: Киев нарушил все договоренности и лишился дипломатических вариантов

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что все дипломатические договоренности, достигнутые с Украиной, были нарушены Киевом. По его словам, которые передает ТАСС, в этих условиях Москве приходится пресекать украинскую логистику военными методами.

Так, через порты Одессы на территорию Украины заходили более 8 тыс. судов. Мирошник заявил, что они доставляли не только гуманитарные грузы и продовольствие, но также вооружение, военную технику и другую помощь военного назначения.

По словам дипломата, Украина не должна сохранять возможность получать военное снабжение морским путем. Мирошник отметил, что способы решения этой задачи, вероятнее всего, будут военными.

Он также заявил, что договоренности, заключенные в рамках зернового коридора и других соглашений, были, по его оценке, целенаправленно нарушены украинской стороной. Именно поэтому дипломатические механизмы больше не позволяют решить вопрос поставок вооружения на Украину.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина все больше делает ставку на усиление террористических атак по мирному населению. По его мнению, Киев так поступает из-за поражений на поле боя, пишет пресс-служба постпредства.

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