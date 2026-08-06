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06 августа 2026 в 06:30

В РФ призвали жестче наказывать «черных вдов» после расследования Собчак

Зампред ВРНС Иванов призвал бороться с «черными вдовами», наживающимися на СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал бороться с мошенницами, наживающимися на семьях погибших бойцов СВО. Ранее журналистка Ксения Собчак затронула эту тему в своем фильме «Черные вдовы»: реальность или миф». В беседе с NEWS.ru общественник подчеркнул, что участниц преступных схем необходимо привлекать к ответственности.

То, что вскрыла Ксения Собчак в своем фильме, — это дно. Люди, которых называют «черными вдовами», цинично зарабатывают на смерти наших героев. Они втираются в доверие к матерям и женам, потерявшим близких, и обворовывают их, пользуясь горем. Я поддерживаю призыв привлечь этих женщин к ответственности. Они должны сидеть в тюрьме. Но также необходимо на государственном уровне создать более эффективную систему защиты семей участников СВО, чтобы мошенники не имели доступа к их личным данным и не могли манипулировать их чувствами, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что деятельность «черных вдов» — это не просто обман, а оскорбление памяти погибших солдат. По словам общественника, такие инциденты происходят не случайно, а являются частью организованной преступной сети.

Мы видим, что за этими историями стоят организованные группы, которые собирают информацию о семьях погибших, находят через соцсети и используют их уязвимость. Хочу обратиться к родственникам участников СВО: если кто-то предлагает вам помощь, особенно связанную с деньгами, всегда проверяйте информацию через официальные каналы, такие как фонд «Защитники Отечества» или военкоматы. Не доверяйте незнакомцам, какими бы убедительными они ни казались. Ваше горе — это не товар, и никто не имеет права на нем наживаться, — заключил Иванов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти должны оперативно реагировать на любые случаи несправедливости в отношении семей участников спецоперации. По его словам, поддержка бойцов СВО и их родных — одна из главных задач государства.

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